民進黨：國民黨消費黑鷹悲劇 企圖獲取選舉紅利

（中央社記者顧荃台北5日電）參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，民進黨今天批評，國民黨總統候選人韓國瑜、立委候選人蔡淑惠與親藍名嘴唐湘龍等人，企圖消費黑鷹事件來獲取選舉紅利。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬等。

民進黨發言人李晏榕、戴瑋姍下午召開「國民黨停止消費災難」記者會，李晏榕表示，國民黨台南市立委候選人蔡淑惠竟然說是因為總統蔡英文跟民進黨黨公職站路口號召選民出來投票，造成黑鷹直升機失事，唐湘龍也在政論節目上這樣說。不明白用這種「沒有邏輯、反智」又怪力亂神的言語，製造分裂與對立，對台灣有什麼好處。

李晏榕說，韓國瑜昨天也在造勢場合，利用黑鷹事件悲劇扯到年金改革，說民進黨汙衊軍公教，製造社會分裂跟對立。國民黨一再消費黑鷹的悲劇，企圖獲得政治紅利，對此予以譴責。

另外，戴瑋姍表示，國民黨新北市立委候選人邱烽堯將國民黨政黨票、韓國瑜與邱烽堯的選舉號次，排成「921」，還在傳單上說要「投出一個大震撼」，消費2000多人死亡的921大地震，在民眾傷口灑鹽、換取選票，也要予以譴責。

戴瑋姍說，邱烽堯至今沒有道歉，韓國瑜今天還陪邱拜票，是否代表默許邱烽堯的行為，韓國瑜應該解釋清楚。她合理懷疑，韓國瑜跟國民黨是為了掩護選情不佳的事實，希望在社會分裂中漁翁得利，激起社會對立的背後，是為了讓人忘記不分區立委名單裡有吳斯懷，還有總統候選人是滿口胡言的韓國瑜。（編輯：林淑媛）1090105