世貿三館權利金底價估逾250億 可望躍地上權新地王

世貿三館地上權案預訂20日公告招標，權利金底價換算約新台幣250億至300億元，為史上最大國有地上權案。圖為世貿三館外觀一景。（圖取自facebook.com/ExhibitionHall3）

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）位於信義計畫區、每坪市價千萬的「世貿三館地上權案」，預訂20日公告招標，權利金底價訂為市價5成，換算約新台幣250億至300億元，為史上最大國有地上權案；業者預估，有望躍升為地上權單價新地王。

有地上權案「王中之王」之稱的世貿三館地上權案，招標細節出爐，財政部國產署今天召開地上權審議小組，拍板於1月20日公告招標，於農曆春節前釋出，並訂於3月30日決標。

國產署署長曾國基表示，根據估價結果，當地每坪市價達1000萬元，整體土地價值合計500多億元；考量世貿三館基地為信義區僅存的最後一塊寶地，面積高達4856.3坪，且正位於台北101旁，使用分區又屬娛樂設施區，開發強度比照第四種商業區，建蔽率50%、容積率達560%，可開發樓地板面積規模不亞於附近的南山廣場。

曾國基指出，審議小組一致共識，將競標權利金底價訂為市價的5成，成數為近年新高，換算權利金底價約250億至300億元間；訂於5成，另一方面是考量要合理反映市場價值，避免未來決標溢價率過高，又有將當地地價炒高疑慮。

至於地上權存續期間及地租，曾國基說，存續期間訂為70年，地租年息4.5%，其中隨申報地價調整年息率為1.0%，不隨申報地價調整年息率為3.5%，條件優於日前剛標脫的北市信義行政中心地上權案。當地僅限制不可興建住宅，其餘只要符合使用分區規定均可利用。

曾國基表示，考量周遭停車需求，世貿三館地上權案在標脫且業者拿到拆除執照以前，當地停車場空間會繼續經營，停車場收入扣除維護成本，剩餘全數繳入國庫。

普華國際不動產公司總經理田揚名指出，預估世貿三館地上權的每坪標脫底價有機會達750萬元，超越信義行政中心地上權案的744萬元；有就是說，可望躍升為地上權單價新「地王」。

田揚名表示，信義區已百貨公司林立，預估世貿三館地上權案未來得標廠商，應會朝辦公室或高級飯店、酒店做規劃。假設開發為商辦，每月每坪租金預估上看5000至6000元，有望與台北101競逐最高，投資報酬率估計可滿足壽險業需求；若規劃為高級飯店，房價可能超越W Hotel每晚平均1萬元水準。（編輯：林孟汝）1090108