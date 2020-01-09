選前之夜決戰 蔡北中南造勢韓回防高雄

（中央社台北9日電）2020總統立委選戰進入倒數24小時，明晚選前之夜，總統蔡英文將在高雄、台中、新北、台北舉辦4場大型造勢晚會，壓軸大會師凱達格蘭大道；國民黨總統候選人韓國瑜則回防高雄大本營。

總統蔡英文明天將從新北市展開車隊掃街，之後和副總統候選人賴清德會師進入台北市，全力拉抬雙北的立委候選人，晚間則分別在高雄、台中、新北舉辦造勢晚會，壓軸大會師凱達格蘭大道。

國民黨總統候選人韓國瑜明天下午將前往南投，陪同國民黨立委候選人許淑華車隊掃街；韓國瑜選前之夜將回到他執政的高雄市，參加「選前之夜千軍萬馬高雄見」晚會，進行最後衝刺。此外，韓國瑜陣營在新北市也有一場選前之夜晚會，交由韓國瑜競選總部主委朱立倫和前總統馬英九等人坐鎮，固守北台灣票倉。

親民黨明天將在台北市仁愛路競選總部前舉辦選前之夜，由競選總部發言人于美人擔任主持，包括正副總統候選人宋楚瑜、余湘及立委候選人都將出席。

宋楚瑜明天上午在新北市車隊掃街，下午在台北市車隊掃街；余湘明天上午將在新北市的市場，持續深入基層拜票。

總統立委選舉11日投票，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人，最快當天晚間10時完成開票。（編輯：林孟汝）1090109