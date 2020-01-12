NBA火箭轟退灰狼 哈登生涯2萬分達陣[影]

休士頓火箭的哈登（白球衣者）11日比賽中獲得32分，成為美國職籃NBA史上第45位生涯得分達2萬分的球員。（圖取自twitter.com/houstonrockets）

（中央社休士頓11日綜合外電報導）哈登（James Harden）今天獲得32分，率休士頓火箭139比109擊敗明尼蘇達灰狼，他也成為美國職籃NBA史上第45位生涯得分達2萬分的球員。

哈登於上半場比賽結束前6分30秒時砍進一記三分球，達到生涯2萬分的里程碑，整場比賽有32分、12籃板、8助攻。他今天也發生11次失誤，且都在上半場，但他起起伏伏的表現並不影響猛烈的進攻攻勢。

火箭最近25次對上灰狼拿下21勝，包括主場對戰有13連勝紀錄。火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）因為腳跟傷勢休兵，塔克（P.J. Tucker）也在第1節提早退場，但這反而加快了他們進攻節奏，痛宰灰狼。

火箭這場比賽51.6%的整體投籃命中率優於灰狼的37.9%，三分線外45投18中，40%命中率也比灰狼的27.1%好。

哈登今天一開始6次出手只命中1球，但他之後手感回溫，整場比賽17投8中，其中包括三分球11投6中；隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）則有30分、6籃板、10助攻表現，兩大將今天一共23次罰球，罰中19次。

頂替卡佩拉先發的哈特史坦（Isaiah Hartenstein）有17分、15籃板的「雙十」成績，並有5次阻攻的表現；取代豪斯（Danuel House Jr.）先發的麥克里摩（Ben McLemore）獲得13分；高登（Eric Gordon）則是從板凳出發，砍進5個三分球，斬獲17分。

灰狼大將湯斯（Karl-Anthony Towns）連續缺席13場比賽，替補的奧柯吉（Josh Okogie）攻下全隊最高的16分，菜鳥卡佛（Jarrett Culver）挹注15分、8籃板、5助攻。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090112