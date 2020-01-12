港人看台灣大選 對宣傳手法深感興趣

2020大選投票在即，民進黨10日選前之夜在台北凱道舉辦大型造勢活動，現場不少人帶著挺港、挺同的代表旗幟參與響應。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

（中央社記者繆宗翰台北12日電）香港因素被是為這次大選的重要指標，這次來台觀選的香港人士也明顯較往年多。除了選情分析，隨著香港民眾政治參與度日漸增加，他們更關心各陣營的宣傳手法。

香港執業律師、獨立時事評論員桑普這次帶領約60人左右的公民觀選團來台。他接受中央社記者訪問時表示，反送中運動帶動香港區議會選舉投票高峰；今年來台觀選也感受到投票氛圍較往年熱絡，除了四處發放呼籲投票的文宣，公共運輸系統更出現大量返鄉潮。

桑普指出，這次主要拜會藍綠兩大陣營，雙方都不諱言，香港因素對於這次選舉具有非常關鍵的效應。「對我們（港人）來說，我們則關心民進黨未來如何陳述、落實對於自由民主以及港人的支持；同時也關心藍營在這種情境下，如何論述『發大財』」。

他表示，除了關心涉港議題，還特別注意台灣選舉活動設計，特別是選前之夜的活動鋪陳、氣氛營造等，都非常精彩，值得港人學習。

他並以民進黨10日晚間在凱道的晚會為例，表示當台上提到香港議題時，台下頓時出現一片港人的高呼聲，「人數超乎我的意料」，還有非常多在台港生，足見港人對台灣大選的重視。

據了解，這次來台的香港觀選團除了媒體、學者、政治人物，更多的是香港學生、年輕人自發來台觀選。香港中文大學、浸會大學也組成學生採訪團來台觀選。

香港中文大學新聞系四年級學生沈晴是這次來台的採訪團成員之一。她接受中央社記者訪問時表示，選前拜會了藍營智庫、綠營與橘營競選總部，除了觀察香港因素對這次大選的影響，更著重探討大選宣傳策略。

沈晴說，不論是競選車隊掃街、候選人深入市場拉票，或是與網紅直播等，都是香港沒有的宣傳手法，也可以看見台灣的候選人以拉近與選民的距離，作為宣傳目標。雖然不一定能改變選民的政治立場，但確實能讓自身形象更加親民。

她認為，這樣的形勢凸顯台灣政治分歧並沒有香港壁壘分明。「反送中之後，很多港人的政治選擇，只在乎對方是黃或藍，因此台灣的競選模式不一定適合香港」。

沈晴也提到，這次也發現有非常多港人自發來台觀選，這也是過去所沒有的，或許也顯示香港年輕人漸漸對區域政治更加關心。（編輯：邱國強）1090112