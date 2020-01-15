國民黨中常會場外爆衝突 青年突襲高喊老賊下台

國民黨15日在中央黨部召開中常會討論選後黨主席請辭一案，一群舉著「清黨」手板的青年軍，在黨部大廳與其他支持者爆發衝突，最後由警方驅離出場。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

（中央社記者余祥、范正祥台北15日電）國民黨今天下午召開中常會，前國民黨青年團總團長林家興率數名青年在黨部內抗議，高喊「常會道歉，老賊下台！」與全國青工總會總團長林杏兒、黨工、保全爆發激烈衝突，最後遭帶離黨部。

國民黨下午召開中常會，預計黨主席吳敦義等5名黨務主管將請辭，為2020大選敗選負責。

國民黨前青年團總團長林家興與多名青年先在黨部前提出國民黨改革方案，後來在常會召開前，突然從黨部2樓下來，突襲高喊「常會道歉，老賊下台！」「紅統滲透，必須清除！」

多名青年與黨工、保全發生激烈衝突，最後遭帶離黨部內，一群青年在外面仍持續抗議，高喊「國民黨就是這樣對年輕人的，把年輕人趕離黨部」。

此外，包括台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢等人在內幾位國民黨內40歲以下議員，下午到中央黨部前發表「中南部七年級議員發表打破老政治宣言」，提出改革方案和組織改造計畫，訴求「打破老政治，民意才是黨意，推動內造化政黨」，以及「拒絕黑箱補選，共訂選舉辦法。」

黃健豪等人高喊「民意就是最大的黨意」，呼籲將黨務改革任務交由具有民意基礎的縣市首長及國會議員，把民意當成黨意，才能留給國民黨的未來一條生路。

對於如何找出國民黨路線符合國民的期待，黃明賢等人建議，去年法國總統馬克宏為了處理黃背心事件，舉辦全國性分組辯論，或許可以做為國民黨參考的模式。（編輯：林淑媛）1090115

大選落幕，中國國民黨15日下午舉行中常會，青年黨員聚集在黨部前抗議，要求改革必須落實。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

中國國民黨15日下午舉行中常會，場外有不少支持者舉海報表達立場。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日