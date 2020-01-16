王建民穿40號開工 透露選擇到兄弟原因

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）中職中信兄弟今天在屏東開訓，二軍客座投手教練王建民穿上40號球衣開工，他透露選擇到兄弟的原因是受球團農場養成計畫吸引，目前看過球員兩次牛棚，對投手王凱程印象特別深刻。

中信兄弟隊今天在屏東開訓，開訓儀式上介紹新球季教練團，王建民也跟球員說，希望可透過簡單的方式講解，將自己在美國學的東西教給球員，「可以幫助到大家、互相切磋討論，一起努力」。

王建民透露沒有續留富邦悍將隊，而最後選擇到兄弟隊的原因，是因為兄弟的農場規劃，培養新球員、一步步讓球員成長，是自己一直以來想做的事情，「從養成開始，希望我的加入可以讓年輕人學習，也謝謝中信兄弟給我機會」。

王建民表示，到兄弟之前，已經有跟農場主管彭政閔討論過工作內容，二軍客座投手教練的工作和之前在悍將時差異不大，主要是幫助球員調整、訓練。

談起目前對兄弟投手群的印象，王建民表示，看過兩次牛棚，球員們的素質都很好，協助他們調整投球細節，讓身體的平衡可以更好。印象最深刻的投手是王凱程（本名王鴻程），王建民笑說，跟他說牛棚量差不多就好，但王凱程一直想要嘗試，丟了100多球。

王建民被放入6搶1奧運棒球資格賽中華隊教練團名單，他表示，昨天有接到中職秘書長馮勝賢的電話，但還是需要跟領隊討論，若要加入國家隊，如何分配工作，才可以兼顧兄弟隊的球員。（編輯：張雅淨）1090116

中職中信兄弟隊16日在屏東開訓，二軍客座投手教練王建民（中右）穿上40號球衣開工，他透露，選擇到兄弟的原因是受到球團農場養成計畫吸引。中央社記者張新偉攝 109年1月16日

中職中信兄弟隊16日在屏東開訓，二軍客座投手教練王建民（左）穿上40號球衣開工，上午在球場指導投手群。中央社記者張新偉攝 109年1月16日