彭政閔訓練洋將選秀溝通都包 笑稱一個頭兩個大

中華職棒中信兄弟隊16日在屏東展開春訓，副領隊兼農場主管彭政閔新球季有新任務，他表示，心態上調整好，把自己的工作做好，多學習、努力轉換身分。中央社記者張新偉攝 109年1月16日

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）中信兄弟隊副領隊兼農場主管彭政閔，新球季職稱很長、工作內容更雜，包括訓練、溝通、洋將、選秀等，彭政閔笑稱：「一個頭兩個大」；至於6搶1教練團，彭政閔則表示還需討論。

中職中信兄弟隊今天在屏東開訓，彭政閔新球季有新任務， 他表示心態上調整好，把自己的工作做好，多學習、努力轉換身分，至於有可能接任6搶1奧運棒球資格賽中華隊打擊教練，彭政閔表示，還需要跟球團和領隊討論。

彭政閔表示，原本球團規劃4月安排出國，可能為期2至3個月，希望可以到日本職棒去學習，但6搶1資格賽的時間和原本規劃時程撞期，都需要再討論和調整。

對於新球季的職務，彭政閔表示，工作內容很多，包括球員的訓練、洋將討論、選秀和球探部門等，都屬於職務範圍，「現階段最重要的是溝通」。

彭政閔表示，每個教練有不同的想法和訓練方式，怎麼去溝通是最重要的事，但他也提到，相信本土教練在之前的磨合下，已經有基本的默契，現在想辦法做到更好，「這也是我給自己的目標」。（編輯：黃世雅）1090116