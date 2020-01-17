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國防部證實 美軍艦航經台灣海峽

最新更新：2020/01/17 10:32
美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦希羅號16日航經台灣海峽，美方證實這項行動，但未說明細節。（圖取自美國海軍網頁www.navy.mil）
美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦希羅號16日航經台灣海峽，美方證實這項行動，但未說明細節。（圖取自美國海軍網頁www.navy.mil）

（中央社台北17日電）總統蔡英文不到一週前才以壓倒性票數贏得連任。國防部今天表示，一艘美國軍艦昨天航經台灣海峽；美方也已證實這項行動，但未說明細節。

路透社報導，國防部在簡短聲明中表示，這艘軍艦在這片敏感水域向北航行，軍方全程監控，並指這是一次尋常任務，人民可以放心。

報導提到，對中國來說，台灣是最敏感的領土及外交議題，北京當局從未排除使用武力控制台灣，狹窄的台灣海峽分隔兩地，經常是雙方緊繃關係的源頭。

中國自製的航空母艦「山東艦」在台灣的總統選舉於1月11日舉行前，兩度航行於台灣海峽，台灣譴責此舉企圖威嚇。

美國海軍表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）已完成航經台灣海峽的行動，此外未說明更多細節。

過去兩年來，美國不時會在台灣海峽執行任務。

美國與台灣沒有正式外交關係，但承諾協助台灣自我防衛，也是台灣武器設備的最大來源國。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090117

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