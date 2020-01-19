外交部：台灣是台灣 非中華人民共和國一部分

中國與緬甸18日簽署聯合聲明，提及：「認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」。外交部發言人歐江安表示，台灣是台灣，不是中國的一部分，「當然更不是中華人民共和國的一部分」。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）中國與緬甸18日簽署聯合聲明，外交部發言人歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。

外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，「當然更不是中華人民共和國的一部分」。

中國國家主席習近平訪問緬甸，18日中國與緬甸簽署聯合聲明，在台灣議題部分提及：「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」。

對此，歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。

歐江安指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」，強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂。中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

歐江安說，在中國高度壓力及不當干預下，台灣仍於1月11日順利完成第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，結果受到國際社會的高度肯定與讚揚。大選結果已充分展現台灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志。

她說，外交部呼籲中國當局，必須尊重台灣大選結果，並面對現實、放棄對台灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。（編輯：楊凱翔）1090119