監獄管理員聯手雜役虐囚致死 雄檢起訴涉案6人

高雄監獄陳姓收容人2019年10月身體不適昏迷送醫不治，高雄地檢署與法醫相驗查出是遭不當管教，20日依凌虐人犯致死、偽造文書等罪嫌起訴涉案管理員李振賓、邱楷燈和4名收容人。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄監獄陳姓收容人去年10月身體不適昏迷送醫不治，高雄地檢署與法醫相驗查出是遭不當管教，今天依凌虐人犯致死、偽造文書等罪嫌起訴涉案管理員李振賓、邱楷燈和4名收容人。

陳姓收容人因家暴等案入監，且曾與其他收容人發生口角和不服管理等情事，去年10月底與收容人因故發生衝突後，突然嘔吐昏迷，高雄監獄派人送往國軍高雄總醫院急救後不治。

全案原先是以病故處理，但高雄地檢署檢察官相驗後發現，陳姓收容人有骨折和脾臟破裂及鈍挫傷，疑遭不當管教，經搜索高雄監獄查扣相關證物，並傳喚李振賓等6人偵辦，去年11月依涉傷害致死嫌疑重大，聲押6人獲准。

檢警持續查出，李振賓等人因陳姓收容人踹門，將他帶到監視器死角處上銬並毆打等凌虐，導致因胸腹多處骨折、內出血等送醫不治；且李振賓等人並偽造陳姓收容人有攻擊他人等不實紀錄。

雄檢起訴指出，李振賓為監獄管理員，卻未對收容人教化輔導，並縱容其他擔任雜役的收容人凌虐，事後不聞不問，最後因陳姓收容人嘔吐昏迷才送醫終致死亡。李振賓等人偵查期間又否認犯行，毫無悔意，請求從重量刑。

高雄地檢署偵結，依凌虐人犯致死、偽造文書等罪嫌起訴李振賓等6人。

對於陳姓收容人遭凌虐致死案，高雄監獄表示，檢方偵結起訴，將全力配合審理等司法程序；相關人員的行政處置，待一審判決出爐後研議。（編輯：洪學廣）1090120