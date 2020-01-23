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不只病例數增加 已出現無武漢旅行史確診病患
首頁 / 重點新聞

武漢肺炎蔓延 政院將宣布防疫升級為二級開設

最新更新：2020/01/23 16:03
武漢肺炎疫情蔓延，知情人士23日表示，因應中國武漢封城，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁正在聽取疫情簡報，政院預備宣布防疫等級升級至二級開設。圖為武漢全市公車、地鐵停運。（中新社提供）
武漢肺炎疫情蔓延，知情人士23日表示，因應中國武漢封城，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁正在聽取疫情簡報，政院預備宣布防疫等級升級至二級開設。圖為武漢全市公車、地鐵停運。（中新社提供）

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北23日電）武漢肺炎疫情蔓延，知情人士今天表示，因應中國武漢封城，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁正在聽取疫情簡報，政院預備宣布防疫等級升級至二級開設。

防疫資訊

為因應武漢肺炎疫情擴大，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，今天早上由陳其邁召開跨部會會議，包括衛福部、疾管署等單位出席。蘇貞昌、陳其邁下午親自聽取中央流行疫情指揮中心的簡報，稍晚將由疫情指揮中心進行說明。

知情人士說，防疫升級後，主責單位將由疾管署提升至衛福部，由衛福部長陳時中擔任指揮官，也會有新的防疫措施，稍晚中央疫情指揮中心將會統一說明。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現確診病例。

中國武漢市為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，宣布自23日上午10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。中國官媒報導確診病例已破550例、死亡17例。（編輯：楊凱翔）1090123

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