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接北市勞動局長 陳信瑜：一本初心服務

最新更新：2020/01/24 15:15
台北市勞動局長賴香伶31日請辭，由前民進黨高雄市議員陳信瑜（圖）接任。（中央社檔案照片）
台北市勞動局長賴香伶31日請辭，由前民進黨高雄市議員陳信瑜（圖）接任。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇、王淑芬台北24日電）台北市勞動局長賴香伶將進入國會，31日請辭。前民進黨高雄市議員陳信瑜接任台北市勞動局長，她允諾實務結合行政，一本從政初心服務，確保勞資和諧。

陳信瑜在臉書上證實此事，「民進黨與民眾黨合作第一步」，除了感謝民進黨的栽培，也承諾為台北市的勞工爭取最大權益。

有留言問她是否要轉黨籍到民眾黨，陳信瑜回應「擔任政務官沒有退黨的問題，就是為市民服務」。

從高雄市勞工最多的選區出身、有4屆高雄市議員的資歷，陳信瑜是民進黨栽培的政治新秀，是前市長謝長廷的子弟兵，與立委趙天麟系出同門，曾在高市府擔任機要秘書，因為表現出色被點名參選高雄市議員。

2018年底尋求連任以些微差距吞敗，沉潛期間也積極為民進黨提名立委參選人輔選，並未淡出政壇。

陳信瑜所在市議員選區是勞工人口最密集的前鎮、小港區，出任北市勞工局長職務曝光後，陳信瑜接受中央社記者電話採訪，她表示，一直以來重視對基層、勞工的權益，勞工運動無役不與，最能感受勞工需求和權益；將會結合行政及實務，兼顧勞資和諧，為勞工謀求最大的福祉。

將接任台北市勞動局長，被解讀為白、綠合作，民進黨、民眾黨人才交流合作。陳信瑜表示，因為民進黨的栽培滋養讓她有從政機會，她本著人才全民所用的原則，帶著從政初心服務台北市民。

台北市勞動局長賴香伶為民眾黨不分區立委當選人，31日將請辭。（編輯：李亨山）1090124

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