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U18中華女子冰球隊奪金 將升世界一級創紀錄

最新更新：2020/01/29 15:46
中華女子冰球隊29日在荷蘭舉辦的U18世界盃中，頂住末節落後1分壓力，連進2球逆轉戰局，最終4比3擊敗澳洲，3戰全勝奪下金牌，明年將升上世界一級。（冰球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年1月29日
中華女子冰球隊29日在荷蘭舉辦的U18世界盃中，頂住末節落後1分壓力，連進2球逆轉戰局，最終4比3擊敗澳洲，3戰全勝奪下金牌，明年將升上世界一級。（冰球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年1月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）在荷蘭舉辦的U18世界盃冰球賽，中華女子冰球隊今天頂住末節落後1分壓力，連進2球逆轉戰局，最終4比3擊敗澳洲，3戰全勝奪金牌，明年將升上世界一級，創下隊史新猷。

本屆U18賽事，中華隊先擊敗勁敵地主荷蘭，再打退哈薩克，取得2連勝。今天面對身材高大的澳洲陷入苦戰，雖然2度取得領先，但都被追平，末節1分51秒時遭澳洲隊的羅伯茲（Phoebe Roberts）射進超前分，面臨危機。

中華隊總教練尹安中指出，去年U18賽事和友誼賽2度擊敗澳洲，但對手有備而來，針對中華隊後衛不穩的弱點施壓，全隊陷入苦戰。他說：「尤其第2節王璇進球被判定不算，年輕球員受影響，進攻雜亂無章，險些葬送勝利。」

王璇因進球不算一度落淚，沉寂了一節被澳洲隊超前後，她告訴自己要振作，最後打進致勝球，成為贏球功臣。

中華女子冰球隊2014年成立，U18代表隊僅成軍2年。去年U18代表隊在二級拿下3勝2敗，今年3場都僅贏1分，對哈薩克時更到黃金驟死賽才分勝負，但仍全勝升上一級，寫下奇蹟。

中華民國冰球協會理事長謝俊煌表示，這次U18應是史上最強的隊伍，但首場賽事就遇上地主國荷蘭，仍臨危不亂獲勝，實屬不易。

謝俊煌也提到，隊員很多來自南部，但台灣場地受限，只有台北小巨蛋能練習，「很多球員坐夜車北上苦練，加上比賽經驗不足，但仍拚盡全力，真的是台灣之光。也希望未來政府能大力支持，蓋更多冰場，讓台灣能揚名國際。」

冰球協會秘書長黃意中則說，「球員努力一年總算有了代價，未來協會定會成為球員最大的後盾，爭取更多資源，升上一級後，對手更強，必須更加努力，希望能再創佳績。」（編輯：方沛清）1090129

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