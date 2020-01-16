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冬青奧混合國家三對三冰球 林威宇張恩婗奪銀

最新更新：2020/01/16 00:46
洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球賽15日男、女子組金牌戰，中華小將林威宇（左）所屬紅隊、張恩婗（右）所屬黑隊，雙雙收下銀牌。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月16日
洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球賽15日男、女子組金牌戰，中華小將林威宇（左）所屬紅隊、張恩婗（右）所屬黑隊，雙雙收下銀牌。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）2020洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球賽15日男、女子組金牌戰，中華小將林威宇所屬紅隊以4比10不敵綠隊，女子組張恩婗所屬黑隊以1比6輸給黃隊，皆收下銀牌。

2020年第3屆洛桑冬季青年奧林匹克運動會，1月9日至22日在瑞士洛桑與聖莫里茲舉行，而這也是首次有台灣選手站上頒獎台，但混合國家的比賽獎牌數，不會計算在各國家的獎牌榜。

這次洛桑冬青奧在冰球競賽新增三對三項目，每隊由13名不同國家的冰球選手組成，台灣共有2男3女參加此項目，其中就讀台北內湖高中的張恩婗與瑞士等國家選手組成女子黑隊，就讀台北美國學校的林威宇則與芬蘭等國家選手組成男子紅隊。

男子組部分，綠隊展現循環賽龍頭的氣勢，開賽不到一分鐘先攻得一分，隨後接連進球，紅隊在節末連追2分，以2比3暫時落後，但綠隊第2、3節攻勢依舊猛烈，終場紅隊4比10吞敗。

雖然只拿下銀牌，但林威宇還是很開心，他表示：「能在這個年紀拿到冬青奧的銀牌，感覺很不真實。」

女子組部分，黑隊開賽先馳得點，黃隊緊追在後，首節戰成1比1平手，不過黑隊第2節進攻當機，加上球門失守，遭黃隊攻進4分、拉開比數，第3節未能扭轉戰局，終場以1比6落敗。

黑隊曾在4強賽上演逆轉秀、一舉闖進金牌戰，但金牌戰未能複製相同戲碼，張恩婗指出，「今天開賽感覺就不對，我們輸在氣勢，在第2節已有球員放棄在哭了」，而她也坦言，賽前緊張的心情也有影響到自己發揮。（編輯：林治平）1090116

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