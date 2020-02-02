賴清德應邀赴華府 出席全美祈禱早餐會

副總統當選人賴清德（左）2日晚間前往桃園國際機場，搭乘長榮航空班機前往美國紐約訪問，不過賴清德沒有受訪，也未發表任何談話。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）準副總統賴清德今天被媒體直擊低調赴美，民進黨立委林俊憲晚間受訪時證實，賴清德是受邀出席華盛頓一年一度的全美祈禱早餐會。

全美祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）是華府一年一度的盛事，美國總統川普與華府政界等重量級人士都會出席，也會邀請其他國家政界或宗教人士出席，多訂於每年2月第一個星期四在華府舉行。

林俊憲晚間受訪指出，賴清德是行政院長卸任時受邀出席全美祈禱早餐會，現在賴清德身分已由前行政院長變成副總統當選人，主辦單位仍然熱忱邀約。賴清德今天啟程前往華府，除了參加全美祈禱早餐會，也將與當地的僑胞社團見面。

慣例上，各國駐美使節均為邀請對象，馬英九政府時期擔任駐美代表金溥聰、國民黨中央委員的連勝文都曾獲邀參加全美祈禱早餐會；陳水扁政府時期擔任總統府資政吳澧培、前行政院長謝長廷也曾出席祈禱早餐會；總統蔡英文任內有駐美代表高碩泰出席，此次前行政院長賴清德身分已變成副總統當選人，出席層級明顯不同以往。（編輯：張良知）1090202