阻進世衛 賴清德籲中國勿損人不利己打擊台灣

（中央社記者陳朝福高雄29日電）中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，相繼阻撓台灣加入世衛組織防疫會議及包機接回台商，副總統當選人賴清德今天說，中國不必要損人不利己、打擊台灣，台灣會持續加油、溝通。

賴清德今天偕立委劉世芳、李昆澤等人出席在高雄市鼓山區舉辦的JETS嘉年華活動，他們童心大發在遊樂園玩起互動遊戲。賴清德說，因為小時候住鄉下，資源少沒有機會接觸遊樂設施，這次揪團來玩，感受樂趣。

有關嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎，又稱2019新型冠狀病毒肺炎）疫情擴大延燒，中國大陸三番兩次阻撓包機接返台商，並一再阻撓台灣加入世衛。

賴清德認為，中國不必損人不利己，打擊台灣，忽略台灣民眾健康權益，台灣會繼續加油，不會放棄；武漢肺炎疫情可以讓國際社會看得更清楚，中國阻絕台灣於世界衛生組織之外，犧牲台灣人民健康人權，並不公平，希望因此可以得到國際社會更多的支持，讓台灣早日參與世界衛生組織。

至於阻撓包機載回台商一事，賴清德表示，政府會持續溝通，希望能夠達到目標。

對於禁止口罩輸出引發的爭議，賴清德早上參拜北投關渡宮說，台灣跟中國只有一水之隔，若中國疫情持續擴散，台灣將受影響。以防疫立場而言，必須控制疫情源頭，若台灣跟國際社會攜手協助中國防治疫情，等同幫助台灣以及國際社會。外界質疑與行政院長蘇貞昌不同調

下午他表示，賴清德表示，為了要防疫成功應不分朝野，也不分政府跟民眾應共同努力、團結合作。總統蔡英文很重視蘇貞昌領導的團隊積極任事，幾乎每天都針對最新狀況開會，並邀請專家學者對每個狀況提出建設性意見。他認為只要遵守中央疫情指揮中心的各項建議，一定能因應疫情危機。

陸生在臉書FB貼文質疑政府相關疫情的管理計畫。賴清德表示，台灣是民主國家，政府會重視任何人提出的意見，他相信相關部會會針對陸生的要求統一處理。（編輯：陳清芳）1090129