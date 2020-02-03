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武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

最新更新：2020/02/03 09:35
台股3日開盤跌129.2點，加權股價指數為11365.90點。（中央社檔案照片）
台股3日開盤跌129.2點，加權股價指數為11365.90點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，美股道瓊指數重挫逾600點，中國大陸股市也將於今天開盤，市場認為可能補跌，再度重創台股，早盤指數一度大跌逾350點，摜破11275點半年線。

今天台股開盤跌129.2點，加權股價指數為11365.90點，成交金額新台幣59.32億元。

隨著世界衛生組織（WHO）將源自中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒列為「國際關注公共衛生緊急事件」，美國將中國旅遊警示提升到最高的第4級，引發市場恐慌氣氛升高。

道瓊工業指數上週五收跌603.41點，跌幅2.09%，為5個多月來最糟單日表現；標準普爾500指數跌58.14點，跌幅1.77%；那斯達克指數跌147.996點，跌幅1.59%。

這次疫情風暴中心中國大陸的股市今天開盤，為農曆春節後首度開盤，市場認為可能展開補跌，恐將連帶影響台股表現。

除毛寶等防疫概念股延續強勢表現外，其餘傳統產業及電子類股全面下挫，其中，觀光類股表現最弱勢，類股指數重挫逾5%。（編輯：楊凱翔）1090203

武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，春節期間國際股市修正，台股鼠年紅盤跳空開低補跌，指數終場帶量重挫696.97點，創下台股史上單日最大跌點紀錄。中央社製圖 109年1月30日
武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，春節期間國際股市修正，台股鼠年紅盤跳空開低補跌，指數終場帶量重挫696.97點，創下台股史上單日最大跌點紀錄。中央社製圖 109年1月30日
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