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義大利停飛台灣政策 義駐台外館罕見發文質疑

最新更新：2020/02/05 18:11
義大利暫停與台灣間的直飛航班，義大利駐台辦事處罕見在臉書發文，表示已將「全面恢復台義航班」訴求轉達給義大利主管機關。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
義大利暫停與台灣間的直飛航班，義大利駐台辦事處罕見在臉書發文，表示已將「全面恢復台義航班」訴求轉達給義大利主管機關。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅詩羅馬5日專電）義大利暫停與台灣間的直飛航班，義大利駐台辦事處今天在臉書貼文，表示對義大利此項政策造成的不便深表遺憾，已將「全面恢復台義航班」訴求轉達給義大利主管機關。

熟悉外交事務的人士向中央社透露，一般駐外館處的任務是忠實傳達國內訓令，義大利駐台辦事處在官方社群網站，公開表達不認同義大利政府與台灣暫停直航的決策，此作法極為罕見。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處貼出的全文為：「在此提醒，義大利與台灣往返的直航班機暫停至4月28日，此暫時性限制並不影響台灣護照持有人入境義大利，與享用義大利機場快速通關之優先權。」

義大利經濟貿易文化推廣辦事處「對於上述政策所造成之不便深表遺憾，近日各界所傳達之訊息，及要求全面恢復義台往返航班之訴求，皆已收到並轉達給義大利主管機關」。

外交部長吳釗燮2日舉行國際記者會，強調義大利錯誤的決定源於世衛報告將台灣視為中國一部分，盼儘速修正錯誤。外交部次長謝武樵3日也曾召見義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio），針對義大利政府遲未對台灣航班解禁一事溝通。（編輯：林憬屏）1090205

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