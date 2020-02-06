李俊俋接總統府副秘書長 負責與立委溝通

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北6日電）總統府今天表示，總統將任命前立委李俊俋出任總統府副秘書長。原任副秘書長施克和說，因生涯規劃將先休息。李俊俋則表示，10日將正式上任，主要負責的範疇是與國會立委溝通。

總統府發言人黃重諺今天表示，總統將任命前立法委員李俊俋出任總統府副秘書長，原任副秘書長施克和將另有任用，這項人事命令，將在7日生效。

今年54歲的李俊俋，是文化大學政治系學士、美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業，父親是知名的憲法學者李鴻禧。李俊俋曾任嘉義市副市長、考試院銓敘部次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，中央、地方行政歷練豐富。

李俊俋在西元2012年時，接受民進黨徵召參選嘉義市立委，當時以437票的差距，險勝尋求連任的前國民黨立委江義雄；2016年立委選舉，李俊俋以超過5成的得票率順利連任。

李俊俋在立法院多次擔任黨團幹部，長期耕耘內政委員會，第九屆一度轉往司法及法制委員會。

李俊俋曾提修憲草案，廢除考試院、監察院，並下修修憲門檻；也曾提出公民投票法修正草案，下修公投門檻、打破鳥籠公投，2018年9合1選舉併公投亂象多，李俊俋更擔任民進黨團公投法研修小組召集人，研擬黨團版公投法修正草案，是民進黨團的重要戰力之一。

李俊俋爭取立委連任提名失利，但李俊俋一直被視為入閣的熱門人選，一度更被點名是立法院秘書長人選，李俊俋在國會的表現受矚目，擔任黨團幹部稱職，在媒體圈頗受好評，這次擔任總統府副秘書長，李俊俋表示，10日將正式上任，主要負責的範疇是與國會立委的溝通。

知情人士透露，原任總統府副秘書長施克和因身體之故想要休息，因此，總統親自邀請李俊俋出任總統府副秘書長一職，李俊俋也同意，兩位副秘書長的職務也微調，負責與立委溝通的業務，將從總統府副秘書長劉建忻交由李俊俋負責。

施克和向中央社記者表示，因生涯規劃順便休息一陣子。（編輯：林興盟）1090206