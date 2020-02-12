撤回陸配子女來台措施 蔡總統：防疫不能有閃失

總統蔡英文12日透過臉書指出，有許多人透過社交平台傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮，她表示國內防疫優先，中央流行疫情指揮中心宣布撤回陸配子女入境方案。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天說，昨天下午開始，有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮；她說，防疫工作不能有閃失，這項方案已經撤回，防堵疫情是最優先的考量，請大家放心。

武漢肺炎疫情延燒，陸委會昨天宣布有條件開放陸配子女入境引發民眾反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午宣布，撤回陸委會昨天宣布所有陸配子女入境規定。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，國內防疫優先，中央流行疫情指揮中心宣布撤回陸配子女入境方案。

她說，從昨天下午開始有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮。謝謝大家即時提供這些訊息，政府都有列入參考，她知道大家對防疫工作的重視，也擔心風險是不是會增加。

蔡總統表示，站在防疫工作不能有閃失、全體國人健康安全必須被充分確保的立場，她請指揮中心就防疫專業的考量，對昨天提出的方案再做檢討。指揮中心評估後認為，考慮當前中國武漢肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心。」（編輯：郭萍英）1090212