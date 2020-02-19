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法國議員挺台灣入世衛 新衛生部長兩度以國家相稱

最新更新：2020/02/19 09:05
法國政府18日總質詢，新任衛生部長維宏在答詢時兩度稱台灣為「國家」。（圖取自twitter.com/olivierveran）
法國政府18日總質詢，新任衛生部長維宏在答詢時兩度稱台灣為「國家」。（圖取自twitter.com/olivierveran）

（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）法國政府今天總質詢，國民議會友台小組副主席高第耶就支持台灣參與世界衛生組織與否質詢總理以及新任衛生部長維宏，雖然未獲正面回覆，但維宏答詢時兩度稱台灣為「國家」。

共和黨議員高第耶（Jean-Jacques Gaultier）質詢時首先表示，加拿大總理杜魯道日前已親自對此問題表達支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的立場。

高第耶說：「健康優先於政治，衛生是全球議題... 然而，排除台灣，衛生安全網絡就會有缺口。」

他接著強調，台灣曾在2009至2016年期間參與世界衛生組織的工作，但自2017年起，便不再受邀。在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅全球之際，「總理菲力普（Edouard Philippe）先生，台灣參與世界衛生組織，您是支持還是反對？」

剛接下衛生部長一職的維宏（Olivier Véran）答詢時並未正面回覆。他首先同意高第耶所說的「健康優先於政治」，但表示面對武漢肺炎，國家應要有共識。接著維宏談及法國在七大工業國集團（G7）以及世界衛生組織中的積極參與。

值得注意的是，維宏在描述台灣的疫情狀況時，二度稱台灣為「國家」，並指出台灣為5個已傳出死亡病例的國家之一。他言語中強調，法國與所有受到疫情威脅的國家都表持緊密聯繫。

法國政府總質詢每週兩小時，由各黨團分配，發言時間寶貴。總質詢問題多以法國當下內政議題為主，鮮少提及國外事務，更遑論涉及敏感的兩岸關係議題。一般友台議員多以書面或致函方式質詢。上次以台灣為專題提出總質詢為24年前，即1996年3月的台海飛彈危機。（編輯：陳永昌）1090219

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