駁斥口罩之亂 蘇貞昌：絕對沒有亂且價格最便宜

武漢肺炎疫情嚴峻，台灣自6日起實施口罩販售實名制，20日仍可見許多民眾在藥局門口排隊等待購買。中央社記者張新偉攝 109年2月20日

（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，他聽到所謂「口罩之亂」，但其實沒有亂，全世界就台灣口罩最便宜，且加開60條產線，很快一天就能超過1000萬片產能，民眾不會恐慌式購買，「口罩之亂是錯誤的」。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政報告並備詢，民進黨立委鄭運鵬關切武漢肺炎相關議題。

蘇貞昌說，政府用防治非洲豬瘟的決心，來防治武漢肺炎，台灣人民非常有水準，過去多少年努力才有這麼好公衛體系、健保制度，全世界只有台灣能實名制買口罩，這是多少人的努力，「不是我一個行政院長就有辦法」。

蘇貞昌說，今天他聽到所謂「口罩之亂」，其實口罩沒有亂，全世界就台灣的口罩最便宜，一個新台幣5元，有的國家要好幾百塊；政府量入為出，這是供需問題，第一時間禁止出口，有人罵說沒人性，而這些人當政府推動「7天2片」實名制時，也罵說應該要多一點。

第10屆第1會期立法院21日開議，行政院長蘇貞昌進行施政報告暨武漢肺炎防疫機制報告，針對相關防疫措施及努力方向進行說明。中央社記者施宗暉攝 109年2月21日

蘇貞昌表示，若當時出口沒有管制，現在連2片都沒有，現在也努力生產，夜以繼日、三班制以增加產能，並加開60條生產線，一條生產線一天能有10萬片，60條就是600萬片。在武漢肺炎開始前，台灣一天只有180萬片的產量，很快一天就能超過1000萬片。

蘇貞昌說，未來會漸漸讓大家越來越能買到口罩，不用再7天2片，一定會調整，「絕對沒有亂，而且還是最便宜」；而第一線醫療人員、大眾運輸駕駛也都有口罩，絕對沒有像有些人說醫生、護士不夠用，只會越來越增加。

蘇貞昌也指出，實名制的兒童口罩，昨天開始可以一張健保卡買4片，大人的口罩每家藥局本來只有100人能買得到，現在是200人買得到，都是加倍。

蘇貞昌說，昨天提供給藥局264萬片口罩、賣出240萬片，提供132萬片兒童口罩，才賣出87萬片。現在已經有足夠能量提供，民眾也不會恐慌式購買，「什麼口罩之亂是錯誤的，沒有必要那樣講」。（編輯：林興盟）1090221