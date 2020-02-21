武漢肺炎紓困特別條例逕付二讀 25日拚三讀

立法院21日開議，朝野協商達成結論，將行政院因應武漢肺炎的特別條例草案逕付二讀。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院今天開議，朝野協商達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，24日進行朝野協商。全案25日拚三讀。

行政院會昨天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，共18條。

立法院長游錫堃上午召集朝野協商達成結論，並在院會宣讀；各黨團同意行政院函請審議之「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，及各黨團、立委提出的相關草案，增列納入第1次會議報告事項。

此外，各黨團同意本次會議報告事項原列及增列有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，由游錫堃召集協商，於24日協商完成後，於25日院會進行處理完成立法，各黨團同意不提出復議；本次會議討論事項僅列上開一案，25日當日不進行政施政質詢及不處理臨時提案。24日協商前有立委提案，併案協商；建請游錫堃24日上午10時召集朝野協商。

宣讀協商結論時，國民黨立委在黨團總召林為洲等人帶領下，在議場高舉「防疫從嚴一級開設」、「疫苗開發專案獎勵」、「口罩之亂你ok？」等標語，並走到行政院長蘇貞昌的座位，說明訴求。

立法院21日開議，朝野協商達成結論，將行政院擬具的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案逕付二讀。圖為國民黨立委在議場內高舉「口罩之亂何時了」、「防疫從嚴 一級開設」等標語看板表達立場。中央社記者施宗暉攝 109年2月21日

最先提出紓困條例草案的國民黨立法院黨團，草案名稱為「新型冠狀病毒疾病紓困暨獎勵暫行條例草案」，共有12條條文，內容包括編列新台幣500億元特別預算支應紓困，並明訂民眾因防疫必須接受檢疫或隔離者，應給予公假及請領防疫津貼等。

台灣民眾黨立法院黨團推出的草案名稱為「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例」，共有13條條文，明定執行經費以民國105年到108年的歲計賸餘1100億元為上限，並將防疫照顧假入法，也訂定津貼與罰則等。

行政院會則於昨天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請防疫補償，而特別條例定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，共18條條文。

另外，政院版紓困條例也大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，最高可罰100萬元；若又去搭捷運或人多場合，有傳染他人的疑慮，將有刑責，最高可關2年或罰200萬元。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前受訪時說，預計25日院會先三讀特別條例後，27日的行政院會就能通過特別預算案，接著3月3日的立法院會能進行特別預算的質詢，備詢完就付委，3月4、5日兩天能在委員會審查；再經隔週10日的程序委員會排案後，最快13日院會就能通過特別預算案。（編輯：蘇龍麒）1090221