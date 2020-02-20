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武漢肺炎南韓首現死亡案例 確診增至104例
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎違反隔離還搭捷運 最高罰200萬

最新更新：2020/02/20 15:38
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，最高可罰100萬元。圖為搭捷運民眾戴口罩防疫。中央社記者張新偉攝　109年2月15日
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，最高可罰100萬元。圖為搭捷運民眾戴口罩防疫。中央社記者張新偉攝　109年2月15日

（中央社記者顧荃、游凱翔台北20日電）行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，最高可罰100萬元；若又去搭捷運或人多場合，有傳染他人的疑慮，將有刑責，最高可關2年或罰200萬元。

政務委員羅秉成出席院會後記者會時表示，特別條例定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則四部分，共18條，後續送立法院審議。

在罰則部份，草案規定，對公告防疫物資哄抬價格或無故囤積不售，可處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，未遂犯也可處罰；散播疫情相關假訊息或謠言，足以損害公眾或他人，最高可處3年以下有期徒刑或罰300萬元。

草案第13條也規定，罹患武漢肺炎或疑似罹患者，不遵守指示而有傳染他人之虞，可處最高2年以下有期徒刑或罰200萬元罰金。

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請防疫補償。（中央社製圖）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請防疫補償。（中央社製圖）

羅秉成說明，這是因為現行傳染病防治法規定，要證明已傳染他人才可處罰3年以下徒刑，這是「結果犯」；為避免疫情傳染擴散，有補充規定的必要，所以草案規定只要有傳染之虞，就有刑責。

對於受隔離或檢疫者若違反相關規定，草案第15條則大幅提高罰則。違反隔離措施、擅離隔離處所者，可罰20萬到100萬元；違反檢疫措施、擅離檢疫處所，則可罰10萬到100萬元。

羅秉成說，依現行傳染病防治法，違反居家檢疫規定，可罰1萬元到15萬元；違反居家隔離規定，則處以6萬到30萬元。但這個罰款額度可能不夠，因為現在擅自離開隔離檢疫處所到處趴趴走的人很多，為讓隔離檢疫有效實施，有必要提高罰額。

至於第13條跟15條的差別，政院官員說明，遭隔離或檢疫者通常就是疑似罹患者，一但擅自離開隔離或檢疫的處所，例如離開家裡到無人的樓梯間抽煙，會遭到15條規定的行政罰則，最高可罰100萬元；但若這名人士又前往搭捷運或是人多的公共場所，造成有傳染他人的疑慮，就有刑事責任，依13條規定處罰關2年或罰200萬元。

另外，草案也規定，拒絕、規避或妨礙政府徵用或調用防疫物資、企業違反應給予「防疫隔離假」的規定，或違反中央流行疫情指揮中心指揮官公布的應變措施，可罰5萬到100萬元。

特別條例草案規定實施日期，回溯到今年1月15日（武漢肺炎公告為第五類傳染病的公告日）起，實施到明年6月30日止，不過罰則部份，則從特別條例公布日起實施。（編輯：楊凱翔）1090220

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