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武漢肺炎防疫特別條例草案 違反隔離罰100萬
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

政院通過武漢肺炎特別條例 防疫隔離者2年內可申請補償

最新更新：2020/02/20 11:36
嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。圖為首批包機回台的246名在檢疫所的台商18日解除隔離。（湖北武漢台胞返鄉自救會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日
嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。圖為首批包機回台的246名在檢疫所的台商18日解除隔離。（湖北武漢台胞返鄉自救會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日

（中央社記者顧荃、游凱翔台北20日電）行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送立院審議。

行政院長蘇貞昌說，行政院將在27日的院會，提出600億元為上限的特別預算。

防疫資訊

嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等；企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅；散播疫情相關假訊息，最高可關3年或罰300萬元等。（編輯：謝佳珍）1090220

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等。（行政院提供）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等。（行政院提供）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。（行政院提供）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。（行政院提供）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅。（行政院提供）
行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅。（行政院提供）
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