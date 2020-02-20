政院通過武漢肺炎特別條例 防疫隔離者2年內可申請補償

嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。圖為首批包機回台的246名在檢疫所的台商18日解除隔離。（湖北武漢台胞返鄉自救會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日

（中央社記者顧荃、游凱翔台北20日電）行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送立院審議。

行政院長蘇貞昌說，行政院將在27日的院會，提出600億元為上限的特別預算。

嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案共18條，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等；企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅；散播疫情相關假訊息，最高可關3年或罰300萬元等。（編輯：謝佳珍）1090220

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等。（行政院提供）

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，規定防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等。（行政院提供）