苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷遭控買票 當選無效定讞

苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷（圖）被控競選期間透過幹部行賄買票，經落選對手提當選無效訴訟，台灣苗栗地方法院一審判當選無效，經上訴二審，台中高分院今天駁回上訴，宣判當選無效定讞。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年7月31日

（中央社記者蘇木春台中25日電）苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷被控競選期間透過幹部行賄買票，經落選對手提當選無效訴訟，台灣苗栗地方法院一審判當選無效，經上訴二審，台中高分院今天駁回上訴，宣判當選無效定讞。

民國107年11月24日第18屆銅鑼鄉長選舉，李瑞廷獲5668票，經苗栗縣選舉委員會公告當選；落選人謝昌年主張，李瑞廷競選團隊曾姓執行長投票日前，涉嫌替李瑞廷賄選買票，對李瑞廷提當選無效訴訟。

原告主張曾姓執行長107年10月間交付新台幣1萬7000元給李姓樁腳，5000元為樁腳費，其餘請託以每戶3000元代價，向銅鑼鄉民行賄買票。

苗栗地院審理時，李瑞廷否認行賄買票，辯稱曾姓執行長只是總部成立時在邀請函上掛名，選舉期間未曾到過競選總部，也未實際參與競選活動，且李姓樁腳證詞前後不一，不能採信。

不過，法官認為李姓樁腳明確指證接受曾姓男子交付賄款及樁腳費用，請託幫李瑞廷買票，2人無私怨或金錢借貸，且接近投票日前有數通通聯紀錄，未採信李瑞廷辯詞，去年7月一審宣判李瑞廷當選無效。

案件經李瑞廷上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認定李姓樁腳有收到曾姓執行長交付賄選款項，且曾姓執行長有實際參與競選團隊，不是僅掛名，買票也經李瑞廷授意。（編輯：李明宗）1090225

縣府依法解職李瑞廷 苗栗本屆鄉鎮市長第2人

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷涉賄遭落選對手提出當選無效之訴，法院一、二審皆判決當選無效，全案定讞。苗栗縣政府今天表示，將依法辦理解職，並於3個月內補選。

李瑞廷被控在第18屆銅鑼鄉長競選期間，透過競選團隊曾姓執行長以每戶新台幣3000元向鄉民行賄買票，經落選對手謝昌年提出民事當選無效之訴，苗栗地院一審判決當選無效，案經上訴二審台中高分院，今天駁回上訴，判決李瑞廷當選無效定讞。

苗栗縣政府民政處長彭基山表示，待收到判決書後，將依地方制度法第79條規定，依法辦理解除李瑞廷鄉長職務，由縣府派任代理鄉長，並由苗栗縣選舉委員會於3個月內辦理補選。

包含李瑞廷在內，苗栗縣本屆鄉鎮市長已有2人遭判當選無效確定而解職，另一人是前南庄鄉長邱梓增，苗栗縣選委會正辦理南庄鄉長補選，預計3月21日投票。（編輯；方沛清）1090225