更多編輯台推薦新聞：
2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛
文化

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面
運動

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
顏清標：大甲媽取消起駕宴照常遶境 若政府明令禁止就配合
首頁 / 重點新聞

美股再重挫 台股開盤跳空大跌逾百點

最新更新：2020/02/26 09:31
台股26日開盤不久即跌132點，但跌幅逐步收斂。（中央社檔案照片）
台股26日開盤不久即跌132點，但跌幅逐步收斂。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北26日電）美股道瓊工業指數昨天大跌千點，今天收盤又大跌879.44點，台股今天開盤不久即大跌逾百點，但跌幅逐步收斂。

加權指數最低來到11408.06點，跌132點，9時18分，指數來到11458點，跌81點，8大類股僅造紙類股上漲，一支獨秀，其餘各類股都下跌。

大型權值股蘋概3王早盤都下跌，台積電來到317元，下跌1.55%。大立光來到4575元，下跌1.18%。鴻海來到81元，下跌1.57%。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，台積電、大立光、聯發科受到手機出貨量下修，及美國可能對華為管制越嚴的影響，近期成為外資提款機，因而有可能回測前低，但三王股價已大幅修正，且從技術面來看，也到相對低檔。

陳冠升認為，台股短線可能已在2月3日低點11138點，及2月10日最低的11423點，於恐慌中出現第一支腳及第2支腳的低點，即使近期指數因利空消息拉回，再打第2或第3支腳，除觀光、旅遊、飯店、航空等直接受害股之外，之前股價超漲到價值高估太多、且籌碼凌亂的個股，可能還有調整空間或再破前低。（編輯：鄭雪文）1090226

延伸閱讀
美股連2天暴跌 道瓊再挫879點疫情恐慌美股崩 世衛：應為全球大流行預做準備試用瑞德西韋治武漢肺炎 美國開始臨床試驗蘋概三王帶頭衝 台股收11774點重回季線美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線美股收紅沖淡擔憂氣氛 法人：台股短線超跌
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報