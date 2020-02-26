美股再重挫 台股開盤跳空大跌逾百點

（中央社記者潘智義台北26日電）美股道瓊工業指數昨天大跌千點，今天收盤又大跌879.44點，台股今天開盤不久即大跌逾百點，但跌幅逐步收斂。

加權指數最低來到11408.06點，跌132點，9時18分，指數來到11458點，跌81點，8大類股僅造紙類股上漲，一支獨秀，其餘各類股都下跌。

大型權值股蘋概3王早盤都下跌，台積電來到317元，下跌1.55%。大立光來到4575元，下跌1.18%。鴻海來到81元，下跌1.57%。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，台積電、大立光、聯發科受到手機出貨量下修，及美國可能對華為管制越嚴的影響，近期成為外資提款機，因而有可能回測前低，但三王股價已大幅修正，且從技術面來看，也到相對低檔。

陳冠升認為，台股短線可能已在2月3日低點11138點，及2月10日最低的11423點，於恐慌中出現第一支腳及第2支腳的低點，即使近期指數因利空消息拉回，再打第2或第3支腳，除觀光、旅遊、飯店、航空等直接受害股之外，之前股價超漲到價值高估太多、且籌碼凌亂的個股，可能還有調整空間或再破前低。（編輯：鄭雪文）1090226