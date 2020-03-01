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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎延燒 日本大相撲春季賽破天荒無觀眾

最新更新：2020/03/01 18:25
日本相撲協會1日決定，8日起登場的大相撲春季大賽（春場所）將破天荒採取「無觀眾比賽」。（共同社提供）
日本相撲協會1日決定，8日起登場的大相撲春季大賽（春場所）將破天荒採取「無觀眾比賽」。（共同社提供）

（中央社東京1日綜合外電報導）受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本相撲協會今天決定，大相撲春季大賽（春場所）將破天荒舉行「無觀眾比賽」，但觀眾仍可在家中收看實況轉播。

日本產經新聞報導，1945年6月正值二次大戰期間，曾經有過夏季大賽（夏場所）僅讓受招待觀眾入場，不開放一般觀眾進場的前例，但在主要賽事（本場所）舉行時完全沒有任何觀眾進場觀看比賽，這次將是頭一遭。

日本讀賣新聞報導，日本相撲協會今天在大阪市內舉行臨時理事會，受到武漢肺炎疫情延燒影響，即將於8日起登場的大相撲春季大賽（春場所），將採取「無觀眾比賽」。

報導指出，上一次不開放一般觀眾進場的「無觀眾比賽」，是1945年6月的夏季大賽（夏場所），距今已75年。

日本相撲協會理事長八角（北勝海信芳）說，在理事會上有各種意見，但為了不造成觀眾困擾，決定舉行「無觀眾比賽」；不過，電視仍會實況轉播賽事，希望大家都能在家中收看。

日本放送協會（NHK）報導，中央政府日前籲請相關團體，在15日前中止、縮小或延後舉行大型活動，讓各賽事主辦單位相繼決定中止或延期。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090301

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