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疫情干擾全球股市 台股恐回測年線

最新更新：2020/03/02 08:42
台股連假前收在11292.17點，下跌141.45點，2日不排除持續整理，恐回測年線約11055點。（中央社檔案照片）
台股連假前收在11292.17點，下跌141.45點，2日不排除持續整理，恐回測年線約11055點。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北2日電）投資人擔憂疫情對經濟造成重大衝擊，全球股市震盪，美股道瓊指數單週跌幅逾12%，創近12年來最糟表現，台股連假前收在11292.17點，下跌141.45點，今天不排除持續整理，恐回測年線約11055點。

由於新冠肺炎籠罩全球，全球確診病例人數快速攀升，使得恐慌氣氛彌漫在股市之中，美股在台股228連假期間跌幅甚重，美股道瓊指數28日再跌357點，單週跌幅逾12%，創近12年來最糟單週表現。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示必要時可能降息支撐經濟。

因投資人擔憂疫情對全球經濟造成重大衝擊，歐股28日收長黑；倫敦FTSE 100指數、法蘭克福DAX 30指數、巴黎CAC 40指數均下跌逾3%。

台股連假前在盤中連續失守11400點、11300點關卡，最低來到11274.52點，終場收在11292.17點，下跌141.45點，跌幅1.24%，成交值新台幣2013.42億元。

全球製鞋龍頭大廠寶成於2月28日晚間發布公告示警，因疫情影響，旗下負責生產端的裕元工業及負責零售端的寶勝國際，上半年營收獲利都將有重大不利影響，擬採取相關成本管控措施。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到肺炎疫情擴散至亞洲和歐洲，近期台股恐將進入震盪，主要原因為武漢肺炎疫情全球擴散尚未緩解，加上大陸產線雖然復工，但現階段對於第2季市場供需的能見度仍相對混沌，市場明顯缺乏大方向。

廖哲宏表示，目前供應鏈復工狀況不一，供給與需求仍是不可控制的因素。若從大陸企業用電量觀察，目前開工率約在50%至60%，現階段雖然尚無客戶砍單，以盡速復工為主，但第1季營收獲利鐵定是2020年最差的季度，市場目前預估第2季回溫趨勢仍太過樂觀。

日盛投顧指出，指數現階段受到系統性風險影響，有向下回測年線約11055點的可能性，然而止跌回穩尚需快速先重返5日線之上，近期量價不宜再背離走勢較佳，操作建議汰弱擇強，不宜躁進，資金比重不宜過高，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需等。（編輯：趙蔚蘭）1090302

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