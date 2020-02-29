武漢肺炎衝擊全球股市 國安基金緊盯

（中央社記者吳柏緯台北29日電）武漢肺炎疫情衝擊國際經濟情勢，國際股市無一倖免，美股與歐、亞股連日重挫，為下週一台股帶來不安的情緒。國安基金執行秘書阮清華指出，台灣疫情相對平穩，將持續關切後續影響，視情況採取因應措施。

武漢肺炎疫情持續擴散，恐慌情緒蔓延且衝擊全球股市，彭博（Bloomberg News）報導，美股道瓊指數本週跌幅逾12%，創2008年全球金融危機以來最糟單週表現，全球股市市值蒸發超過6兆美元。

除了美股之外，包含歐股、亞股也都受到影響，持續走低。不少股民擔心連帶衝擊台股行情，對於週一開盤並不樂觀。

國安基金執行秘書阮清華說明，這次國際股市重挫，主要受到肺炎疫情影響，進而使供應鏈與景氣有了更多的不確定因素，國安基金會持續觀察並掌握情況，適時做出應對。

阮清華強調，全球疫情蔓延對於經濟一定有影響，會密切觀察疫情發展的狀況，也會緊盯下週一的市場情形。然而對比世界主要國家的情形，台灣的防疫措施做得非常好，疫情控制相對穩健。

阮清華說，疫情短期難免影響經濟情勢，但國內情勢相對穩健，長期回歸基本面，大家要有信心。

根據規定，當國內、外發生重大事件或國際資金大幅移動，而且顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，為國安基金進場時機。國安基金過去包含在2004年319槍擊案、2008年金融海嘯與2011年歐債危機期間，都曾進場護盤。最近一次進場是2015年，為了因應人民幣劇貶造成的全球金融動盪。（編輯：張良知）1090229