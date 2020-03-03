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假釋男破壞電子腳鐐逃至北市涉搶奪 檢警追捕

最新更新：2020/03/03 11:47
花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子2日晚間破壞科技設備監控（俗稱電子腳鐐）後逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌，檢警全力追捕中。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年3月3日
花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子2日晚間破壞科技設備監控（俗稱電子腳鐐）後逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌，檢警全力追捕中。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年3月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子昨天晚間破壞電子腳鐐逃離住處，今天凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌，檢警全力追捕中。

花蓮地方檢察署表示，受保護管束人歐力源（53歲）因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，於民國106年8月15日假釋出監並付保護管束，因有高度再犯風險，同日對歐姓男子實施科技設備監控（俗稱電子腳鐐），並命晚間10時起至翌日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有科技設備監控行跡。

花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子（圖）2日晚間破壞電子腳鐐逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌；花蓮地檢署表示，已對歐男發布通緝，並呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年3月3日
花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子（圖）2日晚間破壞電子腳鐐逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌；花蓮地檢署表示，已對歐男發布通緝，並呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真　109年3月3日

昨天晚間9時許，地檢署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，由花蓮地檢署觀護人會同警方前往歐男住家查看，發現電子腳鐐已被破壞，且歐男已逃離住處。

檢察官立即以歐男涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，開立拘票囑警全力追捕。由於歐男並未攜帶行動電話逃逸，無法精準定位，今天凌晨2時許在北市大同區另犯搶奪罪嫌。

花蓮地檢署表示，今天已對歐男發布通緝，且以最快速度通知執行監獄撤銷假釋，並囑警方盡速將歐姓男子拘捕歸案，並呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫。（編輯：李亨山）1090303

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