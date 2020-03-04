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以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎／浙江台商父call in節目 言論不實遭送辦

最新更新：2020/03/04 16:05
中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，感染源為一名浙江台商，但其父卻向電視台節目call in喊冤兒未病。刑事局偵查第九大隊大隊長蔡坤益（圖）4日表示，指揮中心認江父call in內容為不實訊息，已依法查處。中央社記者黃麗芸攝　109年3月4日
中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，感染源為一名浙江台商，但其父卻向電視台節目call in喊冤兒未病。刑事局偵查第九大隊大隊長蔡坤益（圖）4日表示，指揮中心認江父call in內容為不實訊息，已依法查處。中央社記者黃麗芸攝　109年3月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，感染源為一名浙江台商，但其父卻向電視台節目call in喊冤兒未病。刑事局今天說，指揮中心認江父call in內容為不實訊息，已依法查處。

防疫資訊

刑事局今天舉行記者會，偵查第九大隊大隊長蔡坤益表示，2月24日接獲中央流行疫情指揮中心情資指出，有民眾於2月21日晚間call in至電視台政論節目，且自稱為浙江台商的父親，其子就是和武漢肺炎確診個案第19例所接觸過的人，節目中還公開談論浙江台商住院醫院名稱，並說「到目前為止他（浙江台商）都沒有不舒服」。

指揮中心指出，浙江台商於1月22日返台後就曾因上呼吸道相關症狀而多次就診，和其父call in所稱「到目前為止他都沒有不舒服」內容不符，為不實訊息；且公開談論其子住院醫院名稱，顯然為不當言詞，足使民眾心生疑慮，也對指揮中心執行公務時造成不良影響和妨害疫情控制，所以函請警方依法查處。

警方經調閱相關資料後，鎖定彰化縣70歲江姓男子涉嫌在政論節目公開散布不實言論，於2月27日通知到案說明，江男供稱自己並無散布不實言論意圖，僅陳述自己觀察兒子症狀的看法而已。

全案詢後依傳染病防治法第63條函送彰化地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1090304

台灣截至4日有42例武漢肺炎確診個案，12人已出院。（中央社製圖）
台灣截至4日有42例武漢肺炎確診個案，12人已出院。（中央社製圖）
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