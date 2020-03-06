徐國勇：地區性酒測照做 全國性暫延後

（中央社記者溫貴香台北6日電）內政部長徐國勇今天表示，「酒駕零容忍、防疫零空隙」，地區性每個月酒駕照樣嚴格取締；全國性同步酒測因警力調配暫時延後，將警力投入尋找失聯人口如因居家隔離、居家檢疫、鄰里長社區關懷等相關防疫，做到防疫零空隙。

立法院院會上午繼續進行行政院長蘇貞昌施政總質詢，徐國勇在立法院前受訪表示，酒測只是暫停全國性同步酒測每個月的兩次而已，地方政府屬於地區性酒測，每個月最少6次、有時候到10次都是要繼續進行。

他說，全國性酒測如果同步實施，每天要派很多警察在機場、港口等地要收取入境旅客各項健康聲明卡。其次，因新冠肺炎疫情延燒，每天有很多警察協尋失聯者，也就是居家檢疫、居家隔離卻到處趴趴走的人，為數不少；第三，鄰里長的關懷，包括居家檢疫的關懷，有時候要警力支援，因此，全國警察這個時候非常忙。

徐國勇說，在這種情況下，全國性同步酒測1個月頂多兩次，若要在這個時候同步實施，全國警力都要投入，就會影響防疫工作的進行，因為警察要協尋因防疫失聯者是十萬火急的，因此，全國性同步酒測1個月頂多兩次先暫停，2月12日警政署公文就已發下去。

除了全國性酒測外，還有地區性酒測，他說，縣市警察局如台北市、新北市所實施的酒測1個月最少2次；各個分局1個月最少4次，加起來1個月單單這個就6次，若再加上派出所自己做的，以地方政府而言，地區性酒測有的多達1個月10幾次，這種地區性的酒駕臨檢絕對沒有停，照樣抓酒駕。

他解釋，全國性酒測除了剛剛所說警力配備與防疫優先外，大家可以看到，現在餐廳生意的確差很多，但不是因為餐廳生意差而不做酒駕臨檢，地區性每個月6次、8次、12次的酒測照樣臨檢。

徐國勇強調，必須做到「酒駕零容忍、防疫零空隙」，在防疫零空隙部分，一定要做到防疫優先，且酒駕零容忍絕對不能夠放鬆，兩相權衡之下，各縣市每個月6次、8次、10次這種酒駕的檢查沒有停，繼續嚴格實施，而全國性同步酒駕檢測頂多2次，為了警力的調配暫時延後，把警力投入尋找失聯者包括居家檢疫、配合鄰里長做社區關懷等這些事情。

徐國勇表示，如果把整個事情弄清楚後，就可以發現一件事情，酒駕零容忍，各地區照樣嚴格取締，其次就是為了做到防疫零空隙。（編輯：郭萍英）1090306