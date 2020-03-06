口罩實名制2.0 陳其邁：9日對外宣布

（中央社記者王承中台北6日電）武漢肺炎疫情燒，台灣超前部署，採「實名制」控管口罩受到外界讚賞，行政院副院長陳其邁表示，目前政委唐鳳及同仁正加緊努力，分析健保資料庫大數據，思考如何讓民眾更便利取得口罩，待所有細節定案，下週一將對外宣布「口罩實名制2.0」政策。

口罩產能提升，昨天開始實名制口罩每人可多買1片，成人口罩購買量增為7天內3片，兒童口罩增為7天內5片。陳其邁今天和行政院政務委員唐鳳持續討論「口罩實名制2.0」政策，思考口罩實名制再精進的方法，讓有需要的民眾取得口罩更方便。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，對於「口罩實名制2.0」，陳其邁在列席院會前受訪表示，實名制口罩發放結合健保資料庫及健保藥局的分布，這段時間有累積一些資料，例如哪些藥局發放較多、哪些較少，又有哪些屬於熱點。

關於口罩的發放，陳其邁指出，正在思考怎樣讓民眾有更便利的方式取得，也會利用健保資料庫中準確的資料跟累積的大數據做分析。下週一等所有細節都定案後會再對外宣布，將會詳細說明。

對於未來是否考慮增加通路，陳其邁表示，因為牽涉到很多資料的分析，假如有定案後再跟大家報告，也會針對人口、熱點分布及民眾便利性等面向，做整體考量。

他指出，健保最強的是有完整資料庫，誰有來領口罩、多久領一片，都有完整資料，因此可以根據資料分析，以地區分布提供民眾更方便的選擇。

媒體詢問，是否下週就會對口罩實名制進行調整，陳其邁表示，會把所有政策都仔細盤點，每個步驟都按部就班做好，才對外宣布，現在唐鳳和工作同仁正在加緊努力，希望下週一有好消息跟大家報告。

陳其邁晚間在臉書發文，感謝「口罩機台灣隊」的努力，口罩產量穩定提升中。他說，正是因為有大家團結努力，讓各國都推崇、學習台灣經驗，接下來要升級，進一步便民。

他表示，未來實名制口罩的發放，將運用科技、大數據，結合健保資料庫、健保藥局分布，以及這段時間累積資料，就領口罩的熱點、分布等做出完整的分析資料，改進口罩的配售方式。（編輯：楊凱翔）1090306