口罩日產能如果達千萬片 衛福部：每人每週約5片

衛福部次長何啟功5日表示，若口罩產能提升到1000萬片，每人每週約可購買5片。圖為國防部增派人力協助新北一間口罩工廠包裝。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北5日電）口罩實名制今天起成人每7天可買3片。立委關注產能何時能提升到每人每天都有1片。衛福部次長何啟功今天說，若產能提升到1000萬片，每人每週約可購買5片，7片的話還要再估算。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

隨著國內口罩產能提升，中央流行疫情指揮中心2日宣布，從今天開始，成人口罩購買量增為每人每7天3片，兒童口罩增為每7天5片。

國民黨立委謝衣鳯質詢時問，目前口罩的戰備儲存量有多少，衛生福利部次長何啟功說，口罩產能盡可能提升到1000萬片，目前是800多萬片，還在努力中；戰備量是指在醫療院所、指揮中心都有儲備一定的量，目前醫院體系盡量達到戰備儲備量，指揮中心部分，事實上還有一些差額。

謝衣鳯接著問，民眾什麼時候才能一週買到7片口罩，何啟功表示，如果產能到1000萬片的話，以比現在增加20%來算，每週「大概5片左右，7片的話可能要再估算一下」，產能再提升，就會有產線、原料的問題。

何啟功說，如果疫情確診個案數、通報個案數沒那麼多，醫療院所口罩用量就不會那麼多，有一些量就能轉給到一般民眾，有不同因素干擾配給量。（編輯：黃國倫）1090305