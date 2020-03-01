陳建仁讚唐鳳：台灣防疫國家隊靈魂人物之一

副總統陳建仁1日表示，政務委員唐鳳（圖）利用大數據分析協助防疫，不但是台灣「防疫國家隊」靈魂人物之一，更樹立了人工智慧在防疫應用的典範。（圖取自唐鳳臉書facebook.com）

（中央社記者葉素萍台北1日電）日媒報導「38歲IQ 180的台灣天才大臣引起全世界的關注」提到，政務委員唐鳳在這次防疫中起到關鍵作用；副總統陳建仁今天透過臉書分享並指，唐鳳是台灣「防疫國家隊」的靈魂人物之一。

台灣防疫武漢肺炎採口罩實名制政策，健保署建置「防疫口罩管控系統」，提供健保特約藥局登錄進貨及購買資訊。為分散查詢主機壓力，健保署則將口罩庫存量釋出到政府開放資料平台，與行政院政務委員唐鳳領導的民間社群合作建置口罩供需平台，供民眾查詢。

陳副總統今透過臉書分享一篇新聞指出，日本媒體報導「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界的關注」提到，唐鳳在這次防疫中起到關鍵作用，透過IT專業製作口罩地圖，且做出路線圖，讓民眾輕易得知先前鑽石公主號的遊客曾在哪些地方行動。此外，唐鳳也對假訊息迅速做出反應，讓民眾不去相信錯誤的訊息。也幫助政府在這次防疫提高民眾支持度。

陳副總統說，利用「大數據分析」協助防疫工作，唐鳳不但是台灣「防疫國家隊」的靈魂人物之一，更樹立了人工智慧在防疫應用的典範，令人讚歎。（編輯：趙蔚蘭）1090301