紡織國家隊成形 百萬件隔離衣送防疫前線

（中央社記者吳柏緯台北25日電）面對武漢肺炎疫情蔓延，不只工具機業者相挺，紡織與原料業者也組成國家隊，趕工交付超過百萬件防護、隔離衣，供衛福部轉交第一線醫療人員使用。

由於武漢肺炎具高度傳染性，國外也傳出不少醫護人員在救治病患的時候，不慎被感染的案例。為了讓台灣的醫護人員能夠免於感染的風險，國內的原料供應商、紡織製造商攜手合作，組成國家隊，將加緊趕工，製造超過百萬件防護、隔離衣供台灣醫護人員使用。

經濟部稍早說明，防護衣及隔離衣是保護前線防疫人員的重要裝備。在疫情指揮中心要求之下，經濟部已經與國內的原料供應商、製造商聯繫，除了原有向國外採購、進口的合約繼續執行外，國內也要有產能，趕工生產防護衣及隔離衣。

根據經濟部的資料，醫材原料商衛普公司與製造商恆儀公司合作製造10萬件防護衣，將陸續交由衛福部分配、使用；原料大廠南六則與儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲等紡織廠組成國家隊，將陸續製作並交付100萬件隔離衣，供衛福部轉交給前線防疫人員。

經濟部表示，台灣的紡織業受惠於美中貿易戰以來的轉單效益，有不少訂單要接，但在台灣面臨疫情挑戰的情形之下，願意把產能分出來，協助國內製造防疫物資，讓醫護人員在防疫戰場上無後顧之憂，對於企業鼎力相挺，深表感謝。也期望透過台灣人的團結，可以一起度過難關。

台灣從1月21日出現首例武漢肺炎確診個案，目前已累積31例，其中1人死亡，5人出院，其餘個案持續住院隔離中。（編輯：黃國倫）1090225