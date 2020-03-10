更多編輯台推薦新聞：
美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知
證券

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知

泰國疫情延燒 曼谷考山路停辦潑水節活動
國際

泰國疫情延燒 曼谷考山路停辦潑水節活動

配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境
生活

配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
NSO總監呂紹嘉發表公開信 為造成社會恐慌致歉
首頁 / 重點新聞

台北港引水船遭撞翻覆 兩人滅頂

最新更新：2020/03/10 11:41
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救，把翻覆的引水船拖到碼頭邊，動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，10日凌晨動用機具將船隻吊上岸。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救，把翻覆的引水船拖到碼頭邊，動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，10日凌晨動用機具將船隻吊上岸。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）台北港區內昨晚發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消獲報搶救起1人時已無呼收心跳，送醫急救後無效；另1人遺體，今天上午在港區航道尋獲。

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月9日
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月9日

香港籍貨輪「騏龍」號昨晚8時48分進港時，疑不慎撞翻「永華6號」的引水船，導致引水船上59歲楊姓船長、29歲的李姓船員2人落水失蹤。港區警消獲報後搶救，並協請新北警消支援，合力搶救。

經過港區及新北警消聯手努力，昨晚在翻覆的船艙內尋獲李男，但人救上岸時已無呼吸心跳，經緊急送往馬偕醫院淡水院區急救1個多小時後，仍被宣告不治。

警消還會同海巡隊搜救另一名失蹤船員，因此，先行把翻覆的引水船拖到碼頭邊，動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，今天凌晨動用機具將船隻吊上岸，但並未在船內找到楊男。

海巡署艦隊分署於是派遣淡水海巡隊兩艘小艇及北機隊桃園艦在現場持續進行搜救，今天上午9時許於台北港的港區航道尋獲楊男遺體。（編輯：戴光育）1090310

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水，港區及新北警消合力搶救。（民眾提供）中央社記者王鴻國傳真　109年3月9日
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水，港區及新北警消合力搶救。（民眾提供）中央社記者王鴻國傳真　109年3月9日
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救。（海巡隊提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日
台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救。（海巡隊提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日
延伸閱讀
台北港引水船遭貨輪撞 2船員落水警消搶救
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報