台北港引水船遭撞翻覆 兩人滅頂

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救，把翻覆的引水船拖到碼頭邊，動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，10日凌晨動用機具將船隻吊上岸。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）台北港區內昨晚發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消獲報搶救起1人時已無呼收心跳，送醫急救後無效；另1人遺體，今天上午在港區航道尋獲。

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 109年3月9日

香港籍貨輪「騏龍」號昨晚8時48分進港時，疑不慎撞翻「永華6號」的引水船，導致引水船上59歲楊姓船長、29歲的李姓船員2人落水失蹤。港區警消獲報後搶救，並協請新北警消支援，合力搶救。

經過港區及新北警消聯手努力，昨晚在翻覆的船艙內尋獲李男，但人救上岸時已無呼吸心跳，經緊急送往馬偕醫院淡水院區急救1個多小時後，仍被宣告不治。

警消還會同海巡隊搜救另一名失蹤船員，因此，先行把翻覆的引水船拖到碼頭邊，動員潛水人員進入船內搜救，但因港內海象極差，今天凌晨動用機具將船隻吊上岸，但並未在船內找到楊男。

海巡署艦隊分署於是派遣淡水海巡隊兩艘小艇及北機隊桃園艦在現場持續進行搜救，今天上午9時許於台北港的港區航道尋獲楊男遺體。（編輯：戴光育）1090310

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上2名船員落水，港區及新北警消合力搶救。（民眾提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月9日

台北港區內9日晚間發生貨輪疑不慎撞翻引水船，造成引水船上兩名船員落水，港區及新北警消動員搜救。（海巡隊提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月10日