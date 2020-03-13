疫情擴大 捷克參議院議長暫不考慮訪台

（中央社記者林育立柏林12日專電）捷克參議院議長維特齊今天表示，鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，延後訪台的規劃，他並建議總統齊曼下月也不要到中國參加高峰會。

捷克新聞社（CTK）報導，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，雖然參議院外交委員會一再建議出訪台灣，不過由於武漢肺炎疫情擴大，此刻不宜出國訪問，因此延後台灣行的規劃，不排除以後再考慮。

維特齊的前任柯佳洛（Jaroslav Kubera）原本計劃在2月訪問台灣，不幸在1月猝逝，如果成行將是有史以來訪問台灣層級最高的捷克政府代表。

捷克媒體1月報導，中國大使在一封信中威脅捷克，如果參議院議長訪台將對捷克企業進行報復，在捷克政壇造成軒然大波。維特齊日前建議撤換中國大使，總統、總理、參眾兩院議長等政府高層昨天也在聯合聲明中譴責中國的威脅。

維特齊透露，他撤換中國大使的提議，原本獲得總理巴比斯（Andrej Babiš）的支持，不過昨天開會時，巴比斯突然改變立場。

維特齊說，他還是認為捷克應該要求中國撤換大使，中國也應該為他的行為道歉。

維特齊還說，雖然不是他的權責，不過他建議總統齊曼（Miloš Zeman）4月中也不要到北京參加中國與中東歐國家領導人進行的17+1峰會。（編輯：徐崇哲）1090313