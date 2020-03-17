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日韓等21國19日升紅色旅遊警示 避免前往宜儘速離境
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

日韓等21國19日升紅色旅遊警示 避免前往宜儘速離境

最新更新：2020/03/17 17:48
外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心17日提升疫情警示，外交部也相應調升日韓等21國的旅遊警示至「紅色」，19日上路。（中央社檔案照片）
外交部表示，配合中央流行疫情指揮中心17日提升疫情警示，外交部也相應調升日韓等21國的旅遊警示至「紅色」，19日上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北17日電）武漢肺炎疫情全球延燒，外交部今天說，配合中央流行疫情指揮中心今天提升疫情警示，外交部也相應調升日韓等21國的旅遊警示至「紅色」，建議民眾避免前往，宜儘速離境。

防疫資訊

外交部下午發布新聞稿指出，有鑑於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，疫情指揮中心今天宣布將東亞、東南亞、南亞等數國，以及東歐摩爾多瓦的疫情警示提升至「第三級」（警告），建議民眾非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境台灣後必須居家檢疫14天。

外交部表示，為維護國人健康及旅遊權益，並配合疫情指揮中心決定，外交部將日本、韓國、北韓、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、馬爾地夫等20國，連同東歐摩爾多瓦共計21國的旅遊警示調升至「紅色」，建議民眾避免前往，宜儘速離境。

外交部說，以上旅遊警示調整自19日零時起生效實施。外交部後續將根據疫情最新發展及指揮中心指示，滾動檢討並調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：楊凱翔）1090317

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