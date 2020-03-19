台股跌破10年線 國安基金下午5時開會進場護盤

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊市場信心，美股道瓊重挫，台股今日盤中也大跌逾500點。國安基金臨時委員會預計下午5時召開，若通過授權國安基金護盤，將適時進場。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅全球經濟，市場恐慌性賣壓湧現，18日美股道瓊指數再度重挫，下跌1338點、跌幅逾6%，3年以來首度收在2萬點以下，標普500指數重挫5.18%，那斯達克綜合指數跌幅4.7%。

台股今天開盤即重挫，直接摜破10年線9110點及9000點大關，盤中更擴大跌幅逾500點。為了力挽投資人信心，國安基金將於盤後召開臨時委員會，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態進行討論。

由於今天下午有中央銀行理監事會議，國安基金臨時委員會預定於下午5時召開，若認為有資本市場及其他金融市場失序，或是損及國家安定之虞等情事，滿足進場條件，會中將決議授權國安基金進場，明日開始執行護盤任務。（編輯：林淑媛/張良知）1090319