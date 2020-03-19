全球瘋搶美元 新台幣盤中重貶逾2角

（中央社記者潘姿羽台北19日電）美股道瓊指數狂瀉，失守2萬點大關，加上台灣疫情進入境外移入高峰期，投資人信心潰堤，台灣上午上演股匯雙殺戲碼，台股跌逾400點，新台幣兌美元開盤急跌，一度貶破2角，最低來到30.48元。

市場瀰漫恐慌情緒，資金瘋狂湧向美元，美元指數升破100大關，台股也成為提款機，資金大出走，台灣股匯市一路下探。台股直接摜破10年線和9000點大關，新台幣兌美元今天以30.37元開盤，貶9.4分，而後貶勢洶洶，開盤約1小時便貶破2角．最低來到30.48元。

外匯交易員指出，現在全球為了瘋搶美元，股市、黃金都成為提款機，盤勢狂瀉，美元指數已經升破100大關，在美元獨強、外資出逃兩大因素之下，新台幣因此重貶；此外，昨天台灣武漢肺炎確診病例數迅速竄高，且台積電傳出有人確診，更重創市場信心，形同雪上加霜。

新台幣兌美元於10時左右貶破2角後，小幅拉回，但持續在低檔震盪。外匯交易員指出，現在資金動向、消息面都比較不利，新台幣短線還是偏弱，可能先關注今天下午央行理監事會利率決策，以及政府會不會再次端出救市措施，提振市場信心。（編輯：張均懋）1090319