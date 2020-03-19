恐慌賣壓再現 美股道瓊挫逾6%跌破2萬點關卡

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）武漢肺炎威脅全球經濟，市場人心惶惶，套現壓力倍增。美股今天賣壓沉重，道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，美股一個月來殺盤不斷，3大指數上週終結11年多頭行情後，本週持續震盪。美股今天開低走低，標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

道瓊工業指數盤中一度跌逾2300點，即使尾盤略有起色，終場仍大跌1338.46點，跌幅6.3%，收在19898.92點，2017年2月以來首次收在2萬點以下。標普500指數重挫131.09點，跌幅5.18%，收在2398.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫344.94點，跌幅4.7%，收在6989.84點。

與此同時，受武漢肺炎削弱能源需求、沙烏地阿拉伯與俄羅斯執意增加產油雙重打擊，紐約西德州中級原油（WTI）價格暴跌24.4%，收在每桶20.37美元，創2002年2月以來新低。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股表現最差，跌幅達14.3%。雪佛龍（Chevron）與埃克森美孚（Exxon Mobil）股價分別大跌22.1%、10%。

指標科技股表現不一。蘋果公司（Apple）股價下挫近2.5%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）跌幅分別達4.2%、1.7%，亞馬遜（Amazon.com）逆勢上漲1.2%。

費城半導體指數暴跌9.79%，30檔成分股全面收黑。恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、艾司摩爾（ASML）與博通（Broadcom）跌幅都超過15%，台積電美國存託憑證（ADR）大跌8.6%。

美股收盤前夕，聯邦參議院通過抗疫法案，將提供2019年冠狀病毒免費篩檢、要求小型雇主給員工至少兩週帶薪病假，美國總統川普預料將簽署生效。此外，國會議員持續協商川普政府提出總額約1兆美元的經濟刺激方案，包括分兩輪直接付款給美國公民的5000億美元。

但這些措施仍不足以緩和市場緊張氣氛。美股近期表現淒慘，原油等大宗商品價格重挫，投資人也開始遠離長天期政府債券、黃金等傳統避險資產。

國際金價下挫3.1%，白銀價格重挫5.9%。美國10年期公債價格重摔、殖利率從昨天的0.99%竄升至1.22%。

華爾街日報報導，企業與投資人為經濟長期停擺做打算，心態轉變成「現金為王」，紛紛賣掉手中資產，掀起2008年全球金融海嘯爆發以來最全面套現潮。隨著各大企業大舉使用信用額度，金融體系中心的短期貨幣市況吃緊。

美股3大指數已從2月所創歷史高點回檔約30%，深陷空頭格局。道瓊指數今天不僅失守2萬點關卡，盤中還一度跌破川普2017年1月就職前收盤水準19732點，尾盤稍有起色，才避免跌光川普上任3年多來累積的漲點。

標普500指數目前還比川普就職前水準高6%左右。

紐約證券交易所（NYSE）於美股收盤後宣布，在兩人確診感染武漢肺炎後，紐約證交所將暫時關閉交易大廳，23日開盤起全面採用電子交易。財經媒體CNBC報導，紐約證交所曾於二戰期間與911恐怖攻擊事件後暫停交易，這是首次單獨關閉交易大廳、改用電子系統。（編輯：楊昭彥）1090319