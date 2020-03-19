台股年後市值蒸發逾10兆 每位股民賠逾90萬

（中央社記者江明晏台北19日電）疫情導致全球股災風暴，台股今天崩跌537.33點，收在8681.34點，外資賣超212.21億元，事實上台股從農曆年後至今，市值已蒸發逾新台幣10兆，平均每位股民損失逾90萬元，相當於買1輛新車的金額。

疫情讓全球恐慌情緒蔓延，美股道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

台股今天早盤挫逾220點，摜破9000點大關與十年線約9110點附近，盤中一路跌勢擴大，一度重挫達695點，回測8523點附近，指數創2016年7月以來新低。

台股加權股價指數終場重挫537.33點，收在8681.34點，跌幅5.83%，成交值2697.49億元。

受到疫情衝擊，台股從農曆年後就遭逢沉重賣壓，至今台股市值已從36.78兆元，跌至26.12兆元，蒸發逾10兆，若以累計開戶人數1064萬人計算，平均每位股民在年後約2個月，已賠掉逾90萬元左右。台股今天三大法人同步賣超，合計賣超新台幣235.68億元，自營商賣超16.78億元，投信賣超6.69億元，外資及陸資賣超212.21億元。

金融股今天再度成為提款機，觀察外資今天賣超前5名個股，3檔是金融股，包括第一金、玉山金、元大金上榜，也反映外資擔憂金融市場的情緒。

其中，第一金今天遭外資賣超4萬2700張，玉山金遭賣超逾4萬張；元大金遭賣超2萬8753張。

資深股市分析師林成蔭表示，台股已面臨股災，這波風暴從疫情和油價重挫蔓延，現階段更造成市場流動性問題，避險基金去槓桿，不計價拋售，市場必須持續觀察何時落底。

台股過去相較全球股市抗跌，林成蔭表示，今天在疫情恐慌情緒蔓延下，呈現補跌重挫。他指出，目前對台股的看法較為悲觀，後續觀察市場恐慌情緒何時停止，以及去槓桿效應還會發揮到多大，觀察美國公債殖利率與黃金等避險部位，何時出現止穩反彈，顯示市場回歸正常落底。（編輯：楊凱翔）1090319