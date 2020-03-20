科技股點火 美股道瓊漲近1%收復2萬點大關

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美股今天持續震盪，道瓊指數克服盤中一度跌逾3%的頹勢，終場上漲188點、漲幅近1%，收復昨天失守的2萬點大關。科技股表現出色，那斯達克指數漲幅逾2%。

為減輕2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對經濟的衝擊，全球央行與政府不斷出招。美國聯邦準備理事會（Fed）3月兩度緊急降息並重啟購債後，19日新增支撐貨幣市場共同基金的放款機制，緩和日趨緊繃的融資市場情勢，但投資人信心仍不穩。

美股開低後一路下探，道瓊工業指數早盤一度跌逾720點，午盤力守平盤之上，終場上漲188.27點，漲幅0.95%，收在20087.19點。標準普爾500指數上漲11.29點，漲幅0.47%，收在2409.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚160.73點，漲幅2.3%，收在7150.58點。

受武漢肺炎疫情影響，許多人開始長期在家工作生活，相關概念股今天表現出色。

影音串流業者網飛（Netflix）股價猛漲5.3%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）勁揚2.8%，視訊會議技術供應商Zoom Video Communications股價勁揚4.3%。

費城半導體指數勁揚4.23%。恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與博通（Broadcom）漲幅都超過15%；台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.2%，延續昨天大跌8.6%的頹勢。

美國總統川普考慮介入沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰，刺激紐約西德州中級原油（WTI）價格飆漲23.8%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅，帶動標普500指數能源類股猛漲6.8%。

武漢肺炎疫情蔓延，恐將全球經濟拖入衰退，投資人坐立難安，紛紛拋售股票等高風險資產，改抱現金。美股近一個月殺盤不斷，3大指數都從2月所創歷史高點回檔逾27%，深陷空頭格局，波動不斷加劇。

今天之前，標普500指數連8個交易日漲跌幅超過4%，4度因盤中跌幅達7%而暫停交易15分鐘。隨著恐慌賣壓捲土重來，道瓊指數昨天重挫1338點、跌幅逾6%，2017年2月以來首次收在2萬點以下，幾乎跌光川普就任美國總統以來累積的漲點。

最新數據顯示，武漢肺炎疫情已衝擊全美就業市場。美國勞工部今天公布，截至14日當週，初次申請失業救濟金人數激增7萬人至28.1萬人，創2017年9月以來新高。全美多地餐飲等服務業配合防疫政策暫停營業，失業人數預計持續攀升。

白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，包括分兩輪直接付款給納稅人的5000億美元，協助民眾度過難關。

全球各大央行也沒有袖手旁觀。英格蘭銀行（BoE）19日再次降息，將英國基準利率降至歷史低點0.1%。為拯救歐元區經濟，歐洲中央銀行（ECB）18日宣布追加7500億歐元緊急購債計畫，承諾持續購債到疫情「危機階段」結束為止。（編輯：徐崇哲）1090320