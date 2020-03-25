蔡丁貴率眾拆蔣介石銅像 判拘50日緩刑2年

（中央社記者蕭博文台北25日電）自由台灣黨創黨主席蔡丁貴兩度未經申請率眾至基隆火車站前，號召群眾拆除蔣介石銅像，經警命令不肯解散。一審判蔡丁貴拘役50日，高院今天維持一審刑度，另宣告緩刑2年確定。

基隆地檢署起訴指出，蔡丁貴於民國106年2月27日中午，率眾前往基隆火車站前圓環，以「殺人凶手何須膜拜」等理由占據圓環，並號召民眾拆除蔣介石銅像，由民眾以繩索套住銅像試圖扳倒，經警舉牌命令解散置之不理。

此外，蔡丁貴同年3月8日再度未經申請率眾到基隆市火車站附近廣場，以「拆除蔣介石銅像」等理由，拉起布條抗議並號召民眾拆除銅像。警方兩次舉牌要求立即解散，蔡丁貴置之不理，更強摘分局長警帽。

一審基隆地方法院依集會遊行法的首謀不遵令解散罪、侮辱公務員罪，判處蔡丁貴拘役50日。

案經蔡丁貴否認犯罪提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，蔡丁貴所為已侵害交通及社會秩序，耗費相當警力與社會資源，一審判處拘役50日並無不當，但考量蔡丁貴始終意在表達個人理念及訴求，監督政治人物履行選舉政見，經此偵審程序及科刑後，當知所警惕，因此宣告緩刑2年，以啟自新，本案不得上訴而確定。（編輯：張銘坤）1090325