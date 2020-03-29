獨家／公共工程外勞申請門檻 勞動部最快4月放寬

（中央社記者潘羿菁台北29日電）營造業缺工問題嚴重，日前營造公會向政府陳情，盼望鬆綁公共工程引進外籍移工門檻。勞動部允諾將取消公共工程總金額新台幣100億元限制，最快將在4月初上路，預計將新增1382名外籍移工。

根據勞動部的「專案核定民間機構投資重大經建工程及政府機關或公營事業機構發包興建之重要建設工程聘僱外籍營造工作業規範」，針對承攬公共工程營造廠，若要申請外籍移工需達到3要件，包括總工程金額須達100億元、個別契約金額10億元、以及工期1.4年以上。

不過近年營造公會接獲會員廠商反應，這幾年國內重大公共工程總發包金額低於100億元，從10年多前的大型工程逐漸走向中型化，導致得標的營造廠因為法規限制無法申請外籍移工，公會日前透過公共工程委員會轉達營造廠困境。

勞動部在2月25日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，針對營造業問題聽取建議，勞動部官員指出，公共工程承攬的個別契約已規定要達到10億元門檻，才能申請外籍移工，對於總工程金額的百億元限制顯得疊床架屋。

此外，工程會與國發會每年列管公共工程案件，政府在有把關機制下，同意拿掉總工程金額門檻，目前正在修訂作業規範，預計最快4月初公告上路。

一旦取消總工程金額門檻限制，公共工程委員會估計，預計將新增1382名外籍移工。

攤開歷年營建工程業聘僱外籍移工統計，2001至2006年每年引進人數破萬人，又以2011年聘僱3.33萬人，為歷年最高，不過自2007年至今申請人數均低於1萬人，近期的2018年、2019年落在4100至4400餘人左右，最新今年1月統計為4429人。

勞動部統計處分析，2001年至2011年間，重大公共工程案量多，帶動營造廠申請外籍移工人數處於顛峰，近10年來國內公共工程案量持續增加，只是規模縮小，反映在申請移工人數下降。

至於部分營造廠反應，近年本國籍勞工與新住民招募狀況益發困難，勢必影響引進外籍移工人數，期盼同步鬆綁聘僱比例。

對此勞動部官員強調，為保障本國人與新住民就業機會，暫時不考慮鬆綁聘僱比例，仍是維持雇主每進用原住民1人，得申請引進外國人2人，每進用其他國內勞工3人，得申請引進外國人2人。（編輯：林淑媛）1090329