更多編輯台推薦新聞：
郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

紐時：世界級疫情警示系統 碰到中共官僚也得轉彎
兩岸

紐時：世界級疫情警示系統 碰到中共官僚也得轉彎

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響
娛樂

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

蔡總統存款4877萬元 2書著作權價無法估計

最新更新：2020/03/31 10:29
監察院31日公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文申報存款新台幣4877萬餘元。（中央社檔案照片）
監察院31日公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文申報存款新台幣4877萬餘元。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北31日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文申報存款新台幣4877萬餘元，繼承2筆土地，以及2本書的著作權，價額皆為「著作權價額無法估計」。

根據今天出刊的158期廉政專刊，蔡總統財產申報日為去年11月15日，共申報存款4877萬3937元，其中包含1500萬元的本票，用於支付中選會總統大選選舉保證金。

蔡總統並申報有價證券總價413萬6370元，皆為正中企業股份有限公司股票；另有投資東道有限公司110萬元，以及租金債權每月9萬元，是103年起出租給東道公司中正區空間的收入。

蔡總統過去曾申報債務807萬8303元，為房貸及授信，本期債務則申報為0元。

蔡總統還申報「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，價額皆為「著作權價額無法估計」。

在不動產部分，蔡總統去年7月23日繼承台北市文山區與內湖區2筆土地，皆為5人共同持有，並標註「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

蔡總統在信託財產上，申報4筆土地，包括台北市松山區延壽段一小段、松山區寶清段一小段、大安區大安段二小段和新北市永和區四維段；建物包括大安區與永和區共2筆。

蔡總統的財產申報備註欄也註明，2012總統大選選票補助款，供捐助小英教育基金會業務推廣及公益捐贈等用途，截至108年11月15日帳戶餘額170萬5742元；另蔡總統母親107年3月3日逝世，蔡總統在備註欄提及，遺產繼承手續僅完成2筆土地持分之公同共有登記，其餘遺產仍在其母親名下辦理繼承分割手續中，尚未完成。（編輯：張均懋）1090331

延伸閱讀
王世堅未據實申報債務 遭監察院罰18萬元最新財產申報 陳時中夫婦房貸5657萬元蘇貞昌財產申報存款3172萬 陳其邁349萬最新財產申報 林佳龍夫婦存款股票近3億元
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報