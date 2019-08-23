蘇貞昌財產申報存款3172萬 陳其邁349萬

（中央社記者游凱翔台北23日電）監察院今天發布最新廉政專刊，行政院長蘇貞昌夫婦申報存款共新台幣3172萬元、5筆土地及1筆建物；行政院副院長陳其邁夫婦申報存款349萬元、債務1644萬元、200萬元的事業投資。

監察院上午發布最新一期廉政專刊，並公布蘇貞昌、陳其邁、教育部長潘文忠等人的財產申報內容。

根據內容指出，蘇貞昌夫婦申報存款共3172萬元、無債務，1輛價值163萬元（62萬元尚未繳清）豐田Toyota Previa轎車，並有5筆繼承土地、1筆位在屏東的建物，無有價證券或珠寶及事業投資等。

陳其邁夫婦申報存款共349萬元，債務1644萬元，1輛本田Honda汽車，各1筆位在高雄的土地及建物，有價證券104萬元，200萬元的事業投資。

潘文忠夫婦申報存款共434萬元，債務1596萬元，1輛裕隆汽車，3筆土地及1筆建物，無有價證券或珠寶及事業投資等。（編輯：李信寬）1080823